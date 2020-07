12.47 Spiagge, a giugno presenze a picco Come era prevedibile,la stagione estiva negli stabilimenti balneari è iniziata male a causa del Covid e delle condi- zioni atmosferiche. Le prenotazioni fanno ben sperare per luglio e agosto. Rispetto al mese di giugno del 2019 si registra un calo di presenze ovunque: le perdite più gravi in Sardegna(-80%), nel Lazio e in Molise (-75%),Campania e Basilicata (-70%).Friuli Venezia Giulia (-65%),Sicilia (-60%),Calabria (-55%), Veneto e Abruzzo (-50%).Cali del 45% in Liguria e Marche, del 40% in Emilia Ro- magna e Puglia, del 30% in Toscana.