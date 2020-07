19.44 Giro d'Italia, è bagarre in Sicilia La partenza del Giro d'Italia da Paler- mo il 3 ottobre si tinge di giallo mol- to più che di rosa. E' scontro fra il sindaco del capoluogo siciliano e la Regione. Leoluca Orlando, infatti, ha annunciato che la corsa sarebbe partita dalla sua Palermo. Poco dopo, però, è arrivata la smentita da parte dell'as- sessore regionale allo sport, Messina: "Siamo ancora in fase di valutazione,ma al 99% il Giro non partirà da Palermo. La Regione stabilisce il piano". Al momento, l'organizzazione della cor- sa non ha ufficializzato nulla.