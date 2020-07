16.41 Trento,identificato orso Monte Peller E' stato identificato l'orso che ha ag- gredito due persone sul monte Peller,in Trentino, 10 giorni fa. Si tratta di JJ4, una femmina di 14 anni.Non è chia- ro se sia in compagnia di cuccioli. Ora saranno avviate le operazioni per catturarla. Dopo, sarà abbattuta come previsto dall'ordinanza del presidente della provincia di Trento, Fugatti, L'identificazione è stata fatta sulla base delle tracce organiche trovate sui vestiti delle persone aggredite,dall'U- nità di Ricerca di Genetica di Conser- vazione della Fondazione Edmond Mach.