17.40 Covid,scendono contagi e solo 7 morti Sono 192 oggi i nuovi contagiati di coronavirus, in lieve diminuzione rispetto a ieri quando erano stati 235. Di questi, 98 casi sono in Lombardia, il 51,04% del totale in Italia. Il nu- mero totale dei casi sale così a 241.611. Sono i dati del Ministero della Salute. Le vittime nelle ultime 24 ore sono invece 7, in netta diminuzione rispetto alle 21 di ieri. I morti totali per coronavirus salgono così a 34.861.