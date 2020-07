18.07 Covid, 208 nuovi casi e 8 vittime Sono 208 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, 111 in Lom- bardia (ieri 98). E' quanto emerge dai dati del ministero della Salute. Solo 8 i decessi, per un totale di 34.869 dall'inizio del contagio. 133 i pazienti guariti da ieri e 72 quelli in terapia intensiva, due meno di ieri. Per il secondo giorno consecutivo sale il dato delle persone attualmente posi- tive. Domenica erano state 21 in piĆ¹, oggi 67 per un totale di 14.709. Dieci le regioni Covid-free.