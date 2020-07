18.15 Migranti, quarantena ospedali militari Il Viminale pubblica un nuovo avviso per manifestazioni d'interesse per il noleggio di navi,come strutture provvi- sorie per la quarantena di migranti ar- rivati per mare."Questa procedura d'ur- genza,che prevede la presentazione del- le offerte entro le 24 del 16 luglio,si è resa necessaria perché la gara prece- dente era andata deserta". Si sottolinea "massima attenzione" per la sicurezza sanitaria delle Regioni più esposte, come Sicilia e Calabria, prevedendo per i migranti positivi la quaranatena in ospedali militari.