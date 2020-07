8.56 'Ndrangheta in Veneto, 33 arresti Trentatré arresti sono stati eseguiti dal Ros su richiesta della Dda di Vene- zia. Coinvolti altrettanti indagati ac- cusati a vario titolo di associazione di tipo mafioso,traffico di stupefacen- ti,estorsione,rapina,usura,ricettazione riciclaggio, turbata libertà degli in- canti,furto aggravato, favoreggiamento, violazione delle leggi sulle armi, con le aggravanti mafiose. I provvedimenti scaturiscono da indagi ni per accertare la presenza,in Veneto, di strutture 'ndranghetiste. Oltre 100 avvisi di garanzia.Sequestri per 3 mln.