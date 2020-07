17.00 Allarme Lazio: abbassata età media casi "Assistiamo ad un abbassamento dell'età media dei contagi e questo è un segnale preoccupante soprattutto per i più gio- vani che rischiano di contagiarsi per il non rispetto delle regole minime".L' allarme è stato lanciato dall'assessore alla Sanità del Lazio,D'Amato.Sul test rapido:"Se la verifica allo Spallanzani darà esito positivo lo adotteremo". Nel Lazio sono stati registrati 20 nuo- vi casi di Covid, di cui 10 sono di im- portazione. Tra i nuovi casi anche una ragazza di 17anni rientrata dal Messico