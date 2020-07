12.25 Ue, Gualtieri:accordo serve per ripresa "E' decisivo chiudere il negoziato al più presto, se possibile già in questo Consiglio europeo. Sono fiducioso". Lo dice al Corriere della Sera, il mini- stro dell'Economia, Gualtieri, nel giorno del vertice Ue sul Recovery Fund "Una rapida implementazione del pro- gramma Next generation è essenziale per raggiungere una ripresa solida e soste- nibile", e su questa posizione "è matu- rato un largo consenso, una novità po- litica di straordinario rilievo", spie- ga. E sul Mes aggiunge: "Il governo non ne ha mai escluso l'uso".