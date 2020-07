18.47 Virus, 50% italiani non va in vacanza Nel 2020 calano di oltre il 40% gli i- taliani che partiranno per le vacanze, rispetto al 2019. E dei 24mln che si muoveranno, l'86% resta in Italia. Nei dati Isnart-Unionocamere, mare per il 76,5% e vacanze di prossimità per la maggioranza:si resta in Regione o si va in quelle limitrofe. La Sicilia la meta più scelta,3mln di preferenze,+300mila. Il Covid ha influenzato 1 turista su 3 anche nella scelta di mezzo di traspor- to (auto al 62%), alloggio (40% in ap- partamento), tipologia (sport e natura al 35 e 28,5%).