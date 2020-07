20.34 Vertice Ue,Confindustria: ora serve Mes "Visto che nell'accordo finale" del Consiglio Ue sul recovery plan "risul- tano purtroppo tagliati rilevanti fondi che dovevano far espandere il bilancio comunitario a favore di ricerca, nuove tecnologie, sostenibilità ambientale, digitalizzazione e competitività delle imprese europee, riteniamo ancor più di prima che sia primario interesse dell' Italia usare il Mes per 37 mld a fini sanitari, in aggiunta alle risorse necessarie all'economia produttiva". Lo sottolinea Confindustria commentando l'accordo al Consiglio europeo.