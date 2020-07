17.53 Salgono i contagi,+282 in 24 h, 9 morti Risalgono i nuovi contagi da Coronavi- rus nelle ultime 24 ore in Italia. Sono 282 a fronte dei 129 di ieri. 245.032 i casi totali. In calo i decessi, oggi 9, ieri 13, per un totale di 35.082 morti da inizio epidemia. Dati del Ministero della Salute. Sale la Lombardia con 51 nuovi casi (ieri 34), ma viene addirittura supe- rata dall'Emilia Romagna che ne tota- lizza 57 in 24 ore, seguita dal Veneto con 36 nuovi positivi. Sono 197 i gua- riti, ieri 269, 197.628 da inizio pan- demia.