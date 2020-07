11.50 Catturati 6 latitanti della 'ndrangheta Un gruppo criminale infiltrato in Sud America con elevatissime disponibilità finanziarie che inviava in Italia in- genti quantità di cocaina attraverso corrieri e la collaborazione di collet- ti bianchi italo-argentini. Grazie alla collaborazione tra Guardia di Finanza di Reggio Calabria, la Gen- darmeria argentina e l'Interpol sono stati catturati 6 latitanti di 'ndran- gheta. Quattro sono stati fermati in Argentina e Albania, un altro in Costa Rica e il sesto ore dopo in Albania.