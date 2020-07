17.45 Contagi calano: 252. Dimezzati morti: 5 Sono 252 i nuovi casi di contagio, 5 i decessi e 350 i guariti nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i morti erano stati 10 e i contagi 306. La flessione calo dopo due di crescita. In totale i casi sono 245.590, mentre i morti sono 35.097 In calo la Lombardia (53 oggi contro 82 del giorno prima). 63 nuovi casi in Emilia Romagna, 30 in Veneto.Zero casi anche oggi solo in Valle d'Aosta ed an- che in Basilicata.