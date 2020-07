17.08 Saldi, Confcommercio: oltre -40% spesa Saldi estivi "impazziti" al tempo del Covid, partiti in ordine sparso e con una previsione di spesa quasi dimez- zata. "Quest'anno per l'acquisto di ca- pi scontati - stima l'Ufficio Studi di Confcommercio - ogni famiglia spenderà oltre il 40% in meno e in media 135 eu- ro, meno di 60 euro pro capite, per un valore complessivo intorno ai 2,1 mld". Le prime vendite scontate in Sicilia e Calabria e poi in Campania, mentre oggi anticipano il via ai saldi Friuli-Vene- zia Giulia, Lombardia e Piemonte. Dal 1° agosto il resto d'Italia.