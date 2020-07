11.48 Migranti spostati da hotspot Lampedusa Sono 43 i migranti trasferiti a Porto Empedocle (Ag), dall'hotspot di Lampe- dusa e poi inviati in una struttura di accoglienza a Palermo. Per alleggerire le presenze nell hot- spot, organizzato anche il trasferimen- to,sempre su motonave di linea,di altre 200 persone che una volta arrivate,sta- sera,a Porto Empedocle saranno poi por- tate via terra in alcuni centri di ac- coglienza in Molise. La ministra Lamorgese: flussi eccezio- nali da Tunisia e Covid complica tutto.