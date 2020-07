18.13 FI: "Conte fa apparire Italia malata" Forza Italia critica le parole di Conte in Aula sulla proroga dello stato di emergenza. Gelmini sottolinea:"Conte sembra incon- sapevole del fatto che solo questa ri- chiesta getta un'ombra sulla reputazio- ne dell'Italia, facendolo apparire come un Paese in emergenza e malato". E Ber- nini: da Conte parole "gravissime", ha descritto "un mondo alla rovescia in cui si può governare solo con misure eccezionali". L'Italia "sta diventando una repubblica fondata sul virus. E' una deriva pericolosa e intollerabile".