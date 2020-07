10.37 Conte:stato emergenza previsto da legge "Ricordo che la dichiarazione di stato di emergenza-ma questo da quanto senti- to ieri in Senato sembra sfuggire- è prevista dal Codice di protezione civi- le (...)". Così Conte alla Camera. "La proroga, ideologie a parte,è scelta inevitabile, per valutazioni tecniche. Non è preclusa quella politica,anzi og- gi viene chiesta, ma il governo valuta su istanze organizzative,operative, non per fare uso strumentale per atteggia- mento liberticida e reprimere dissenso. La drammatizzazione politica fa danni, non la proroga. Non tornerà lockdown".