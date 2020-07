11.05 Tratta sessuale, minori il 23% vittime In Italia,tra le 2.033 persone prese in carico dal sistema antitratta nel 2019, la forma più diffusa di sfruttamento resta quella sessuale (84,5%)con vitti- me principalmente donne e ragazze (86%) Nonostante l'emersione sia più diffici- le nel caso dei minori, una vittima su 12 ha meno di 18 anni,il 5% meno di 14. Sono alcuni dei dati di Save The Chil- dren alla vigilia della Giornata Contro la Tratta di Esseri Umani.Nel mondo se- gnalati da 164 Paesi più di 108.000 ca- si,il 23% relativi a minori,e in un 1 caso su 20 su bambini di meno di 8 anni