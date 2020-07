16.00 Caso amici, sequestrati 25 mila a Dama Sequestrati 25 mila camici medici non consegnati dalla Dama, l'azienda di cui è amministratore delegato Dini, cognato del governatore della Lombardia Fonta- na, entrambi tra gli indagati a Milano per frode in pubblica fornitura. Fanno parte della fornitura dei 75 mila pezzi che l'azienda ha poi trasformato da vendita a donazione. Ora sono custoditi come corpo del reato in un magazzino nella disponibilità dell'autorità giudiziaria.