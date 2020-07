19.19 Scuola,Regioni a Azzolina:dare certezze "Non è più procrastinabile la necessità di avere garanzie di certezza riguardo a risorse, organico e tempistica". E' il pressing delle Regioni, in una let- tera inviata al ministro Azzolina, in vista della ripresa della scuola. "Il ministro sta ignorando le Regioni, mentre sarebbe suo compito confrontarsi con noi per ascoltare e comprendere le istanze dei territori e garantire dav- vero il diritto allo studio a tutti i ragazzi",dice l'assessore all'Istruzio- ne della Regione Piemonte Chiorino, che ha diffuso il contenuto della lettera.