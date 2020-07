17.48 Nuovi casi salgono a 386.Solo 3 decessi Salgono ancora i contagi da Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore i casi di positività sono aumentati di 386 (ieri 289 in più), secondo i dati del ministero della Salute. Ma zero nuovi casi in 5 Regioni (Basilicata, Molise, Valle d'Aosta, Sardegna e Umbria). In calo le vittime: sono solo 3 (ieri 6). I tamponi effettuati sono stati 61.858, oltre 5 mila più del giorno precedente. Aumentano anche i ricoveri in ospedale di pazienti con sintomi (+17) e nelle terapie intensive (+9). Ma 765 guariti in più in 24 ore.