20.24 Puglia,Conte:parità genere,pronti agire "Non possiamo accettare che la Regione Puglia non recepisca il principio fon- damentale di parità tra uomo e donna per l'accesso alle cariche elettive. Lo Stato non può retrocedere sul punto". E' l'altolà del premier Conte. "Attendiamo" ancora la norma. Il gover- no "andrà sino in fondo". "Siamo pron- ti - avverte - ad esercitare i poteri sostitutivi affinché nella Regione Pu- glia, e in tutte le altre Regioni che ancora mancano all'appello, sia ricono- sciuto e applicato e concretamente principio di parità di genere".