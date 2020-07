16.25 Nave 700 posti per quarantena Sicilia Una nave con 700 posti sarà ormeggiata al largo di Lampedusa per consentire la quarantena ai migranti che sbarcano sulle coste italiane,a partire da quel- li che si trovano attualmente nell'hot- spot sull'isola e nel Centro di Porto Empedocle. L'arrivo in Sicilia è previsto a giorni La nave dovrà essere infatti attrezzata con le segnalazioni e i percorsi anti- Covid. Al Viminale si sta inoltre lavo- rando per ottenere una seconda nave di dimensioni più ridotte che verrà tra- sferita in Calabria.