21.49 Voto Puglia,centrodestra contro governo "In Puglia si sta giocando con le isti- tuzioni, piegandole ad interessi di una parte politica". Per responsabilità del presidente uscente,(Emiliano ndr) il Cdm si è preso la responsabilità di scrivere un provvedimento che rischia di compromettere il libero esercizio del voto in Puglia". Così i leader del C.destra Salvini, Meloni e Berlusconi Il centrodestra chiede l'intervento del "Presidente della Repubblica perché si tratta di un precedente pericolosissimo ed un incidente istituzionale finaliz- zato a far saltare le elezioni".