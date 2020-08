8.45 Pedopornografia on line, 9 denunciati Si scambiavano on line foto e video pe- dopornografici con minori dai 5 ai 12 anni, ma sono stati intercettati dalla Polizia postale che dopo una delicata indagine li ha denunciati. A finire nella rete, 9 persone per i reati di divulgazione, cessione, detenzione di materiale pedopornografico e istigazio- ne a delinquere aggravata. L'indagine, partita da Firenze, ha toc- cato poi Campania, Friuli Venezia-Giu- lia, Lazio e Sicilia. Ai denunciati, tra i 19 e i 55 anni, sono stati seque- strati telefoni e computer.