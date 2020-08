11.32 Allerta caldo,bollino rosso in 14 città Un fine settimana di fuoco quello de- scritto dal bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute. Il bollino rosso, previsto anche domani, riguarda Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Verona e Viterbo. La morsa dell'afa non si allenta in Sardegna, con picchi di 44-45°, e Sicilia con elevato rischio di incendi. Il Centro meteo europeo avverte che il rischio di caldo africano durerà tutto agosto, intervallato da temporali.