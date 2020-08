13.23 Saldi: in calo quota destinata acquisti Dopo l'apertura anticipata in Sicilia e Calabria (1° luglio),seguite dalla Cam- pania, poi Piemonte, Lombardia e Friuli Venezia Giulia,oggi i saldi prendono il via in tutte le altre regioni. Rispetto allo corso anno, i consumatori spenderanno 1,4 miliardi in meno, stima Confcommercio,secondo cui ogni famiglia destinerà agli acquisti 135 euro. Per Confesercenti,6 italiani su 10 han- no deciso di acquistare in saldo: un dato quasi doppio rispetto al 33% dello scorso anno.