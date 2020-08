12.40 Papa a politica:impegno rilancio lavoro Il Papa,durante l'Angelus in piazza San Pietro,chiede alla politica impegno per rilanciare il lavoro. "Senza lavoro, le famiglie e la società non possono andare avanti", ammonisce Francesco."Auspico che con l'impegno di tutti i responsabili politici ed econo- mici si rilanci il lavoro". Questo sarà "un problema della post-pandemia" e ci vuole tanta creatività e solidarietà per risolverlo",aggiunge. "La logica di Dio è farsi carico dell'altro,non guar- dare dall'altra parte. 'Che si arrangi- no' non è nel vocabolario cristiano".