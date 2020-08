21.44 Trenitalia: bus e più convogli per Sud Si agisce in emergenza per tamponare il caos dei posti a sedere in treno, in occasione del primo weekend di esodo verso le regioni meridionali, dopo che le direttive ministeriali hanno rein- trodotto il posizionamento a scacchiera con una capienza del 50% dei vagoni. "Bus sostitutivi e treni straordinari da Milano verso l'Adriatica e il Sud e da Roma verso Calabria e Puglia",fa sa- pere Trenitalia. La Polfer ha control- lato le partenze dei treni: regolari e convogli in regola con le indicazioni del Ministero della Salute.