8.47 Maltempo, al Nord allagamenti e crolli Come annunciato, il maltempo è arrivato al Nord, con l'allerta arancione in Lombardia e Emilia Romagna e gialla in Liguria, Piemonte, Friuli Venezia Giu- lia, Veneto, Umbria, Marche e su parte di Trentino Alto Adige e Toscana. Un violento temporale ha già creato danni nell'Astigiano, dove oltre agli allagamenti sono crollati alberi e c'è stato anche uno smottamento. Ieri sera nubifragio nella Bassa Novarese. Sulla scogliera a Chiavari (Genova) è crolla- to un muro di contenimento che ha feri- to non in modo grave una persona.