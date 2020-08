12.01 Meteo instabile, neve in Valtellina Anche per oggi si prevede instabilità per il meteo. Continuano temporali e maltempo al Nord, mentre al Centro e al Sud ci sono focolai di incendi.Resta l' allerta arancione per Lombardia ed Emi- lia Romagna, mentre sale a 11 il numero delle regioni con allerta gialla. In Valtellina, è tornata la neve sopra i 2200 metri; nuove nevicate previste in giornata. Nella notte violento ac- quazzone nel Triestino; 40mm di pioggia e vento fino a 94 km orari. Incendi in Sardegna e in Abruzzo.