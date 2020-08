12.30 Trentino,20enne violentata da 3 anziani Due fratelli di 59 e 64 anni e un loro conoscente 82enne sono accusati di vio- lenza sessuale di gruppo su una 20enne con grave disabilità cognitiva, adesca- ta via social. E'accaduto in Valsugana. Circa un anno fa i tre avevano convinto la ragazza a passare in reale, per poi abusare di lei minacciandola. Li in- chiodano quasi 150 fotografie. La madre della giovane ha notato nella figlia comportamenti insoliti e si è rivolta alla polizia postale, che ha poi indagato con la Squadra mobile.