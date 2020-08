13.06 Ospedali Covid in Campania, 4 indagati Nell'ambito dell'inchiesa sulla realiz- zazione degli ospedali Covid a Napoli, Caserta e Salerno, è indagata una diri- gente dell'Ufficio di Gabinetto della Giunta regionale campana. All'indagata sono stati sequestrati pc e cellulare. Il reato contestato è tur- bativa d'asta. Indagati anche un diri- gente di Asl Napoli 1, un consigliere regionale e il presidente della Soresa (Centrale per gli acquisti per enti sa- nitari e Pa della Regione). Nel mirino le gare della Soresa durante il picco di Covid.