12.22 Hiroshima,Colle: impegnarsi nel disarmo Nel 75° anniversario della bomba atomi- ca su Hiroshima,il Presidente Mattarel- la ricorda l'evento come un "monito co- stante a sviluppare quel sistema di istituzioni e accordi creato dopo la Seconda Guerra mondiale per garantire a tutti pace e sicurezza". "L'Italia sostiene con forza l'obietti- vo di un mondo libero da armi nucleari, attraverso un approccio progressivo al disarmo che preveda il responsabile coinvolgimento di ogni Stato", sottoli- nea Mattarella, per adempiere all'impe- gno di "creare un mondo pacifico".