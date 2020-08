16.21 Beirut,Macron: mondo agisca in fretta "Il mondo deve agire in fretta e con efficacia" per aiutare il Libano. Così il presidente francese Macron aprendo la Conferenza internazionale dei donatori da lui voluta per aiutare Beirut dopo la devastante esplosione del 4 agosto. "Il caos e la violenza non devono vin- cere", ha detto Macron, rivolgendo un appello alle autorità libanesi affinchè il Paese "non sprofondi", e invitandole a "rispondere alle richieste della po- polazione che manifesta pacificamente".