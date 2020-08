17.13 Frenano contagi,259 in 24 h, e 4 morti Rallenta il numero dei positivi nelle ultime 24 ore: sono 259 i nuovi infetti a fronte però di soli 26.432 tamponi eseguiti. Domenica erano stati 463, 250.825 in tutto. Risale il numero del- le vittime, sono 4, 35.209 da inizio emergenza. Dati ministero della Salute. Sono 150 i guariti nelle ultime 24 ore, il numero complessivo tocca quota 202.248. Una persona in più in terapia intensiva.Solo 3 le Regioni Covid-free: Friuli Venezia Giulia,Molise e Basili- cata.I maggiori incrementi in Emilia Romagna(+39),Lazio(+38) e Sicilia(+32)