19.22 Assalto a un blindato su autostrada A14 Spari e auto in fiamme sull'autostrada A14, bloccata per un assalto a un fur- gone portavalori, a due chilometri dopo l'uscita di Cerignola Est (Foggia). Un commando di rapinatori ha esploso numerosi colpi di arma da fuoco e ha lasciato sull'asfalto molti chiodi, per forare gli pneumatici. L'autostrada è stata bloccata anche da alcune vetture date alle fiamme lungo la carreggiata tra Cerignola e Canosa di Puglia. Così fonti di polizia. Ma sembra che i ban- diti abbiano portato via solo pochi spiccioli.