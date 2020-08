19.55 Bonus,tre consiglieri si autodenunciano "Ho usato i soldi per pagare le bollet- te: tutto era fermo, ma arrivavano. E' facile puntare il dito". Così il Consi- gliere regionale del Friuli, Mattiussi, albergatore, rivendicando di aver fatto domanda per il bonus autonomi. "Non vivo di sola politica, pago l'af- fitto:a marzo e aprile ero senza lavoro e ho chiesto come te i 600 euro. Con i gettoni di presenza non arrivo a fine mese. Così il consigliere comunale di Trento,Zannini,ringrazia la sua omologa milanese Pirovano, che ha reso pubblico di aver richiesto il bonus Covid.