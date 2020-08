Scatta in Francia giro del Delfinato In attesa del Giro di Lombardia di sa- bato, si corre il Gran Piemonte (187km Santo Stefano Belbo a Barolo). Percorso ricco di saliscendi con gli "strappi" di Monforte d'Alba e La Morra che nel circuito finale potrebbero rivelarsi determinanti.Ultimo km con pendenze vi- cino al 10% fino ai 300 metri dal tra- guardo. Grande favorito l'olandese Van der Poel, a caccia del riscatto dopo le deludenti Strade Bianche e Sanremo.L'I- talia si affida a Nibali, Aru e Moscon. GIRO DEL DELFINATO Cinque tappe e gran finale domenica. Tante montagne per i big del calibro di Bernal, Valverde,Van Aert,Froome,Alaphilippe,Roglic,Quintana