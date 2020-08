1/2 Casi in salita,481 in 24 ore,e 10 morti Continuano a salire i contagi per coro- navirus in Italia, sono 481 nelle ulti- me 24 ore rispetto ai 412 di martedì, 251.713 da inizio emergenza. Aumentano anche le vittime, 10, contro le 6 del giorno precedente, 35.225 in tutto. Sono i dati del ministero Salute. Sono 13.791 gli attualmente positivi, 230 in più. Aumentano anche i guariti, +236 in un giorno, 202.697 in tutto. 53 persone in terapia intensiva, 4 in più. Le regioni senza nuovi casi sono Valle d'Aosta, Molise e Basilicata.I maggiori incrementi in Lombardia (+102) Veneto(+60),Piemonte(+42),E.Romagna +41