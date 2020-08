21.30 Covid, Toscana: in disco distanti 2 mt Addio al 'ballo della mattonella'. In Toscana, dovranno essere garantiti due metri tra gli utenti che accedono a una pista da ballo. E poi anche: conteggio degli ingressi obbligatorio, registra- re ogni accesso e mantenere un registro delle presenze per almeno 14 giorni. Queste alcune delle misure previste in una ordinanza del presidente della re- gione, Rossi. Anche il suo omologo pu- gliese, Emiliano, annuncia una stretta sulle discoteche, dopo l'ordinanza che impone la quarantena a chi rientra da Grecia, Malta, Spagna e Croazia.