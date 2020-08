11.00 Covid, nel mondo quasi 750 mila vittime Sono quasi 750mila le persone che, nel mondo, sono morte per complicanze da coronavirus. Questo l'ultimo bilancio della Johns Hopkins University, che ag- giorna a 749.358 il totale dei decessi riconducibili alla pandemia. Il totale dei contagi confermati è 20.620.847. A Berlino chiusura "precauzionale" di una scuola riaperta lunedì dopo le fe- rie. Un docente è risultato positivo al tampone Covid. Le scuole tedesche chie- dono 1,5m di distanza e mascherina ne- gli edifici,ma non a lezione. In 24 ore 1.445 nuovi casi, come a inizio maggio.