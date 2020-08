14.10 Conte: agito "in scienza e coscienza" "Ci siamo sempre assunti la responsabi- lità, in primis "politica", delle deci- sioni prese. Molto impegnative, a volte sofferte, assunte senza un manuale, li- nee guida, protocolli". Così sui social premier Conte commenta l'avviso di ga- ranzia ricevuto con 6 ministri per de- nunce sulla gestione dell'emergenza. "Abbiamo agito in scienza e coscienza -prosegue- senza la pretesa di essere infallibili ma consapevoli di dover sbagliare il meno possibile per preser- vare al meglio gli interessi dell'inte- ra comunità nazionale".