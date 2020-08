17.45 Salgono ancora i contagi,574, e 3 morti Salgono ancora i nuovi casi di corona- virus in Italia: sono 574 nelle ultime 24 ore, a fronte dei 523 del giorno precedente. Per avere un aumento più alto di nuovi positivi bisogna risalire al 24 giugno. Complessivamente sono 252.809 le persone che hanno contratto il virus. In calo i decessi, 3 contro i 6 di giovedì.Dati del ministero Salute. 168 positivi in più in un giorno,totale sale a 14.249. I guariti sono 403, in tutto 203.326. Solo in Valle D'Aosta e Molise non si registrano nuovi casi. In Veneto il maggior numero di casi,127.