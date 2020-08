14.25 Salvini:fallimento governo è nei numeri "15.406 sbarchi dall'inizio dell'anno a oggi contro i 4.261 dello stesso perio- do di un anno fa: il fallimento del go- verno è nei numeri" .E' il commento del leader della Lega ai dati del Viminale. "Mentre il ministro Lamorgese si vanta di aver controllato più di 20milioni di italiani durante l'emergenza Covid. Pu- gno duro con i cittadini,carezze e por- ti aperti alle Ong, trafficanti e clan- destini e nessun segnale contro le ma- fie: con la Lega al governo, lo Stato a Ferragosto si presentava a San Luca in Calabria,a Castel Volturno,in Campania.