18.05 Ciclismo, Fuglsang trionfa al Lombardia Jakob Fuglsang trionfa in solitario a Como e si aggiudica il Giro di Lombar- dia. Il danese precede i compagni dell' ultima fuga Bennett e Vlasov. Il gruppo dei migliori si seleziona al Muro di Sormano. Nella discesa c'รจ la bruttissima caduta di Evenepoel,che ur- ta un muretto e finisce nella scarpata: il belga viene portato via in ambulanza ma resta sempre cosciente e dovrebbe a- ver rimediato solo un trauma alla gamba Sulla salita del Civiglio cede Nibali mentre scattano Fuglsang,Bennett e Vla- sov, con Mollema e Ciccone in coda.