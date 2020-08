9.00 Covid, da oggi i test a scalo Fiumicino Partono da oggi all'aeroporto di Fiumi- cino i test sanitari per il Covid orga- nizzati dalla Regione Lazio. "In prima fila per controllo e prevenzione". Così su Fb il presidente della Regione Zin- garetti, sottolineando come lo scalo sia il 70% del traffico nazionale. "40 operatori solo a Fiumicino,120 ope- ratori sanitari coinvolti. Faremo tutto per difendere le persone,ma i comporta- menti siano responsabili",ha detto Zin- garetti,che si è appellato a cittadini, sindaci,prefetti:c'è il rischio di tor- nare indietro,sacrifici non siano vani.