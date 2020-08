13.45 8 giovani di Roma contagiati dopo festa Otto ragazzi di Roma nord sono risulta- ti positivi al Covid dopo essere stati a una festa in una discoteca a Porto Rotondo in Sardegna.Uno è rientrato con un aereo privato, gli altri con voli di linea e traghetti e hanno fatto tappa anche all'Argentario prima di Roma. L'allerta scatta dopo il rientro quando due compagne di viaggio cominciano a non sentirsi bene. Risultano positive dopo il test in una clinica privata. Difficoltà di ricostruire tutti i movi- menti della comitiva e della festa di un dj romano l'8 agosto a Porto Rotondo