17.16 Ancora in calo i nuovi contagi: 320 In calo i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore: sono 320, 159 in meno rispetto al giorno precedente. Ma ancora in diminuzione anche i tamponi: 30.666, seimila in meno di ieri. Costante il numero dei morti: 4. I maggiori incrementi di contagiati si sono verificati in Lazio (51), Veneto (46) e Lombardia (43). Molise e Basilicata sono le uniche re- gioni senza nuovi positivi. Questi i dati del ministero della Salute.